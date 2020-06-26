Власти Швеции продлили запрет на въезд иностранных туристов. Страну могут въехать только граждане стран Евросоюза.

Запрет продлен до 7 июля.

"Правительство решило сегодня продлить запрет на въезд в ЕС через территорию Швеции до 7 июля 2020 года. Причина введения запрета остается прежней — предотвращение распространения COVID-19", — сообщает правительственная канцелярия.

Запрет на въезд иностранцев в Швецию действует с середины марта. Беспрепятственный въезд в Швецию предусмотрен только для своих граждан и тех, у кого оформлен вид на жительство.