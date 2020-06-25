В одной из столичных квартир, расположенных на северо-востоке города, обнаружили пятерых маленьких детей. Также квартире были найдены документы на малышей на китайском языке.

Сообщается, что детей собирались продать за границу.

"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

В настоящее время дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам омбудсмена, малыши в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет.

Как сообщает "Правда.Ру", сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности женщин, которые являются их матерями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".﻿

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