В одной из столичных квартир, расположенных на северо-востоке города, обнаружили пятерых маленьких детей. Также квартире были найдены документы на малышей на китайском языке.
Сообщается, что детей собирались продать за границу.
"Пятерых детей, найденных в квартире в Останкино, привезли в больницу. Возраст: пять дней, один месяц, три месяца, один год и два года. Рядом с ними была няня-китаянка. И еще одна женщина, возможно, мама одного из детей", — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
В настоящее время дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам омбудсмена, малыши в безопасности, угрозы их жизни и здоровью нет.
Как сообщает "Правда.Ру", сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности женщин, которые являются их матерями.
Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".
Белоруссия отказалась от помощи Всемирного банка и требований ввести карантин
Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.
В Мадриде и Барселоне ослабили карантинные ограничения
Власти Испании приняли решение отменить еще ряд ранее введенных ограничений.
"Союзмультфильм" представил новых героев перезапуска "Ну, погоди!"
Три новых персонажа из перезапуска легендарного "Ну, погоди!" станут символами горного курорта "Роза Хутор".
С 1 июля некоторым пенсионерам повысят пенсии
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, проиндексируют пенсию.