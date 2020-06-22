В Москве водитель такси вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт, так как столкнулся с агрессивным поведением клиентки.

Как сообщает "Правда.Ру", мужчины не было сдачи в размере 20 рублей, из-за этого пассажирка наброилась на него. Девушка пыталась вытащить деньги из конверта, в котором лежала выручка водителя за день. Но таксист смог удержать ее.

Тогда она стала избавить мужчину и расселка ему бровь.