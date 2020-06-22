В Москве водитель такси вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт, так как столкнулся с агрессивным поведением клиентки.
Как сообщает "Правда.Ру", мужчины не было сдачи в размере 20 рублей, из-за этого пассажирка наброилась на него. Девушка пыталась вытащить деньги из конверта, в котором лежала выручка водителя за день. Но таксист смог удержать ее.
Тогда она стала избавить мужчину и расселка ему бровь.
Белоруссия отказалась от помощи Всемирного банка и требований ввести карантин
Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.
В Мадриде и Барселоне ослабили карантинные ограничения
Власти Испании приняли решение отменить еще ряд ранее введенных ограничений.
"Союзмультфильм" представил новых героев перезапуска "Ну, погоди!"
Три новых персонажа из перезапуска легендарного "Ну, погоди!" станут символами горного курорта "Роза Хутор".
С 1 июля некоторым пенсионерам повысят пенсии
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, проиндексируют пенсию.