Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вводить в стране карантинные меры ради получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Газета "Sputnik Беларусь" сообщила о том, что на совещании, которое проходило в пятницу, Александр Лукашенко рассказал о том, что Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.