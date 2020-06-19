Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вводить в стране карантинные меры ради получения финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Газета "Sputnik Беларусь" сообщила о том, что на совещании, которое проходило в пятницу, Александр Лукашенко рассказал о том, что Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.
"Он готов нас профинансировать в десять раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил в минздраве. А МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем", — заявил белорусский лидер.
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