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В Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа
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  • Опубликована сегодня в 21:24

В Башкирии двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

В Башкирии, в городе Стерлитамак 16 июня произошла трагедия — из окна многоэтажного дома выпал двухлетний ребенок. Мать малыша в это время спала.

"Ребенок играл в комнате, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. В той же комнате спала его мама", - сообщает Sterlitamak City.

В настоящее время ребенок находится в реанимации. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, семью характеризуют как благополучную, сообщает "Правда.Ру"

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