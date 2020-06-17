В Башкирии, в городе Стерлитамак 16 июня произошла трагедия — из окна многоэтажного дома выпал двухлетний ребенок. Мать малыша в это время спала.
"Ребенок играл в комнате, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. В той же комнате спала его мама", - сообщает Sterlitamak City.
В настоящее время ребенок находится в реанимации. По факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, семью характеризуют как благополучную, сообщает "Правда.Ру"
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