С 1 июля некоторые категории пенсионеров смогут получить значительную прибавку к социальным выплатам.
Как сообщает "Правда.Ру", пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, проиндексируют пенсию.
Стоит отметить, что до этого этой категории пенионеров пенсии не индексировали, так как они выплачивались другие пособия. Кроме того, с 1 июля перерасчет пенсий будет сделан всем работающим пенсионерам.
В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, планируется, что он будет принят до конца июня.
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