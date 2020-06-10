С 1 июля этого года в России планируется ввести обязательную маркировку лекарств и обуви. Стоит отметить, что представители фармацевтической отрасли настаивают на введении маркировки с 1 января 2020 года. Свою позицию они аргументируют тем, что на данный момент не подготовлено оборудование. Также имеются проблемы с настройкой программного обеспечения. Ускорить процесс подготовки мешают введенные карантинные ограничения.

Власти считают, что отсрочка введения системы "девальвирует" уже проделанную работу по подготовке, поэтому срок было решено не переносить.

Единым оператором цифровой маркировки всех товаров в России является Центр развития перспективных технологий. До этого аналогичные функции исполняла ФНС.

До 2024 года обязательная маркировка может быть введена для всех категорий товаров, продаваемых товаров.