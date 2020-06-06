Власти Испании приняли решение отменить еще ряд ранее введенных ограничений. С 8 июня половина страны перейдет во вторую фазу, остальные — в третью.
На вторую стадию будут переведены Мадрид, Барселону, Лериду, некоторые районы Кастилии и Леона. Жители этих городов смогут свободно гулять по улице, заниматься спортом на свежем воздухе, посещать бары, рестораны и бассейны. Также будет разрешено собраться группами, но не более 15 человек.
Кроме того, люди смогут посещать крупные торговые центры и отдыхать на пляжах.
Также с понедельника возобновят работу детские сады.
Второй этап снятия ограничений коснется 48% жителей Испании.
Третья фаза ждет 52% испанцев. Они смогут перемещаться между провинциями, посещать бары и рестораны. Также можно будет ходить в музеи и театры.
Стоит напомнить, что в стране до 21 июня действует режим повышенной готовности.
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