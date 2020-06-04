На севере Чили в 7:35 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8. Об этом сообщили специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Как сообщает "Правда.Ру", эпицентр землетрясения располагался недалеко от Сан-Педро-де-Атакама.
Землетрясение произошло на глубине 80 километров под землей.
Есть ли пострадавшие в результате землетрясения пока неизвестно.
Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии
Шведское издание Free West Media опубликовало материал о похищенных в Ливии российских социологах Максима Шугалее и Самере Суэйфане, рассказав своим читателям, как террористы так называемого Правительства национального согласия пытаются шантажировать Россию.
Глава контактной группы МИД РФ по Ливии устроил бизнес с террористами ПНС
Для того, чтобы разобраться в проблематике взаимодействия МИД России с режимом главы террористов ПНС Файеза Сарраджа, следует обратить внимание на то, как и при каких условиях эти контакты осуществляются.
Севастополь готов принимать туристов с 15 июня
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.
Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от COVID-19
Но при этом лидер ЛДПР выдвинул одно условие — дать ему пост президента РФ.