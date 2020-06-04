На севере Чили в 7:35 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8. Об этом сообщили специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Как сообщает "Правда.Ру", эпицентр землетрясения располагался недалеко от Сан-Педро-де-Атакама.

Землетрясение произошло на глубине 80 километров под землей.

Есть ли пострадавшие в результате землетрясения пока неизвестно.