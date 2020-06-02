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В Москве задержали преступников, вымогавших деньги у таксистов
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  • Опубликована сегодня в 0:02

В Москве задержали преступников, вымогавших деньги у таксистов

В Москве сотрудники задержали участников преступной группировки, которых подозревают в вымогательстве денег у водителей такси на территории площадей, которые прилегают к Казанскому вокзалу.

Сообщается, что у таксистов вымогали ежемесячную дань за возможность работать рядом с вокзалом. Преступники требовали от 7 до 30 тысяч рублей в зависимости от марки машины.

Водителей, которые отказывали платить, силой вывозили за город и угрожали оружием. Под давлением пострадавшие вынуждены были соглашаться.

По подозрению в вымогательстве сотрудники полиции задержали шестерых человек.

"В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматической винтовкой "Сайга" и обрезом охотничьего ружья, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, денежные средства в рублях и иностранной валюте", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников заключили под стражу.

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