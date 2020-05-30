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Украденный
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  • Опубликована сегодня в 0:47

Украденный "дневник А.С. Пушкина" вернули владельцу в Сочи

В полицию Сочи обратился 51-летний местный житель, который сообщил, что у него украли подлинный дневник А. С. Пушкина. Стоимость рукописи оценивается в 75 млн рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр, сняли отпечатки пальцев рук, которые мог оставить похититель рукописи.

"По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника. 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В результате выяснилось, что ранее женщина жила с потерпевшим, а когда уезжала от него, что забрала дневник русского поэта с собой.

Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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