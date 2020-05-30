В полицию Сочи обратился 51-летний местный житель, который сообщил, что у него украли подлинный дневник А. С. Пушкина. Стоимость рукописи оценивается в 75 млн рублей.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр, сняли отпечатки пальцев рук, которые мог оставить похититель рукописи.
"По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника. 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В результате выяснилось, что ранее женщина жила с потерпевшим, а когда уезжала от него, что забрала дневник русского поэта с собой.
Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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