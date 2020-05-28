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В Петербурге завели уголовное дело после опасного приземления парашютистов
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  • Опубликована сегодня в 0:12

В Петербурге завели уголовное дело после опасного приземления парашютистов

В Санкт-Петербурге в отношении руководителя полетов аэроклуба "Sky Jumper" СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

"Установлено, что руководитель полетов, являясь ответственным за организацию и проведение прыжков с парашютом, не произвел должным образом расчет десантирования парашютистов при осуществлении их выброски из воздушного судна, в результате этого выброска и посадка парашютистов были произведены в небезопасном для жизни и здоровья спортсменов месте", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Как сообщает "Правда.Ру", парашютисты приземлились в лесу, некоторые из них получили травмы.

Кроме того, в СК РФ отмечают, что ранее руководитель полетов уже быд судим за аналогичное преступление. В 2015–2016 гг. они вместе с пилотом перевозили парашютистов на самолете Ан-2. Судно нигде не было зарегистрировано, а также было технически неисправно.

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