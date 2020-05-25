Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.

Как сообщает "Правда.Ру", стоимость отдыха будет выше, так как туристам при въезде нужно будет оплатить тест на коронавирусную инфекцию.