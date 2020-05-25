Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.
Как сообщает "Правда.Ру", стоимость отдыха будет выше, так как туристам при въезде нужно будет оплатить тест на коронавирусную инфекцию.
"С 1 июня мы точно не откроемся, но к середине июня, к 15 числу, будем готовиться. Летом мы будем принимать гостей, но в ограниченных условиях — с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже", — сообщил губернатор.
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