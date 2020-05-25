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Севастополь готов принимать туристов с 15 июня
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  • Опубликована сегодня в 0:25

Севастополь готов принимать туристов с 15 июня

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.

Как сообщает "Правда.Ру", стоимость отдыха будет выше, так как туристам при въезде нужно будет оплатить тест на коронавирусную инфекцию.

"С 1 июня мы точно не откроемся, но к середине июня, к 15 числу, будем готовиться. Летом мы будем принимать гостей, но в ограниченных условиях — с особым режимом работы пляжей, особым режимом работы музеев. Будем потихоньку все запускать, это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже", — сообщил губернатор.

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