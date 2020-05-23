Владимир Жириновский заявил, что соглаен протестировать на себе вакцину от коронавирусной инфекции. Но при этом лидер ЛДПР выдвинул одно условие — дать ему пост президента РФ.
"Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов — каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства", — заявил Владимир Жириновский журналистам.
Как сообщает "Правда.Ру", лидер ЛДПР считает, что вакцину следует протестировать на добровольцах и заключенных.
Ранее Владимир Жириновский заявил, что нужно расформировать Совфед, аргументировов это тем, что в Росси слишком много политиков и их число нужно сократить в два раза.
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