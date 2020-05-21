В отношении 13 жителей Краснодарского края полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки леса.

Как сообщает "Правда.Ру", обвиняемые развернули бурную деятельность с использованием специальной техники на территории особо охраняемых лесов Джубгского лесничества в Туапсинском районе.

Выяснилось, что преступники вырубили более 240 дубовю Общая сумма ущерба составила 40 млн рублей.

"В целях обеспечения мер по возмещению ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 100 миллионов рублей. В результате расследования уголовного дела изъята древесина общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пока ведется следстствие двое предполагаемых организаторов будут находиться под стражей.

Уголовное дело передано в суд. Подозреваемым может грозить наказание в виде заключения свободы сроком до 7 лет.