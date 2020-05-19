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В Сочи застройщик обманул жителей на 40 миллионов рублей
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  • Опубликована сегодня в 0:49

В Сочи застройщик обманул жителей на 40 миллионов рублей

В Сочи сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении 59-летнего уроженца города Томска.

Как сообщает "Правда.Ру", он строил трехэтажный дом в Сочи. Но потом решил построить еще четвертый и пятый этажи, хотя никаких разрешительных документов на это у него не было.

Квартиры в этих этажах он продал по договорам долевого строительства 25 потерпевшим.

"Полученные денежные средства в общей сумме более 40 миллионов рублей злоумышленник обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Уголовное дело передали в суд. Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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