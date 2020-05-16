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  • Опубликована сегодня в 1:22

Выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 7,5 млн детей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 7,5 млн детей. На данный момент уже подано более 5,3 млн заявок.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко:

"Хочу отметить высокую востребованность этих выплат, по состоянию буквально на 2 часа назад было подано уже порядка 5 миллионов заявлений на 7 миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5,3 млн заявлений на 7,5 млн детей подано. Это очень востребованная мера".

Как сообщает "Правда.Ру", ранее российский президент Владимир Путин объявил, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса получат единовременную выплату. Заявление на получение выплаты можно подать через портал "Госуслуги".

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