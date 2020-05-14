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В Волгограде будут судить адвоката за мошенничество в особо крупном размере
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  • Опубликована 14.05.2020 в 0:00

В Волгограде будут судить адвоката за мошенничество в особо крупном размере

В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В пресс-слежбе прокуратуры сообщили, что адвокат имел сведения о том, что у некой коммерческая фирмы есть задолженности по налогам и сборам. Сумма долга составляла 95 млн рублей. Он предложил представителю организации за 26 млн возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц регионального управления федеральной налоговой службы, которые якобы необоснованно начислили задолженность.

Получив данное предлоение представитель фирмы обратился в полицию.

Как только злоумышленник получил денежные средства в размере 6 млн рублей, его задержали, сообщает "Правда.Ру".

Прокуратура направила уголовное дело в суд.

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