В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В пресс-слежбе прокуратуры сообщили, что адвокат имел сведения о том, что у некой коммерческая фирмы есть задолженности по налогам и сборам. Сумма долга составляла 95 млн рублей. Он предложил представителю организации за 26 млн возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц регионального управления федеральной налоговой службы, которые якобы необоснованно начислили задолженность.

Получив данное предлоение представитель фирмы обратился в полицию.

Как только злоумышленник получил денежные средства в размере 6 млн рублей, его задержали, сообщает "Правда.Ру".

Прокуратура направила уголовное дело в суд.