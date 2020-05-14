В Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В пресс-слежбе прокуратуры сообщили, что адвокат имел сведения о том, что у некой коммерческая фирмы есть задолженности по налогам и сборам. Сумма долга составляла 95 млн рублей. Он предложил представителю организации за 26 млн возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц регионального управления федеральной налоговой службы, которые якобы необоснованно начислили задолженность.
Получив данное предлоение представитель фирмы обратился в полицию.
Как только злоумышленник получил денежные средства в размере 6 млн рублей, его задержали, сообщает "Правда.Ру".
Прокуратура направила уголовное дело в суд.
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