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В зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС задержали 16 туристов
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  • Опубликована сегодня в 0:44

В зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС задержали 16 туристов

В Киевской области сотрудники полиции задержали 16 человек. Все они незаконно находились на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Туристов задержали рядом с поселком Полесское, вблизи города Припять и непосредственно у объекта "Чернобыль-2". Задержанные должны будут заплатить штраф.

Также полиция проверит, не имеют ли данные лица отнощение к поджоам, которые были на территории зоны отчуждения, сообщает "Правда.Ру".

Стоит напомнить, что в апреле внутри зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС произошло несколько крупных пожаров. Согласно одной из версий, к пожарам привели умышленные поджоги сухой травы.

В результате выгорел крупный участок леса, а также несколько сел, жители которых были эвакуированы еще в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.

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