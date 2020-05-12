В Киевской области сотрудники полиции задержали 16 человек. Все они незаконно находились на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.
Туристов задержали рядом с поселком Полесское, вблизи города Припять и непосредственно у объекта "Чернобыль-2". Задержанные должны будут заплатить штраф.
Также полиция проверит, не имеют ли данные лица отнощение к поджоам, которые были на территории зоны отчуждения, сообщает "Правда.Ру".
Стоит напомнить, что в апреле внутри зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС произошло несколько крупных пожаров. Согласно одной из версий, к пожарам привели умышленные поджоги сухой травы.
В результате выгорел крупный участок леса, а также несколько сел, жители которых были эвакуированы еще в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.
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