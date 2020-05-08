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Набиуллина: рост цен на продукты в апреле был ожидаемым
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  • Опубликована вчера в 23:56

Набиуллина: рост цен на продукты в апреле был ожидаемым

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию, связанную с ростом цен на продукты в российских магазинах. По ее словам, это было вполне ожидаемое явление, и долго это не продлится.

Набиуллина сообщила, что небольшой рост цен на продовольственные товары наблюдался в апреле. Она отметила, что это связано с повышенным спросом.

Также Набиуллина добавила, что повышение цен на непродовольственные товары, а также на услуги было незначительным. По ее словам, в дальнейшем последует снижение продовольственной инфляции.

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