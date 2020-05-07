Представители Общественной палаты Саратова, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района проверили наличие медицинских масок в городских аптеках.
Что показала проверка?
В результате проверки выяснилось, что сложнее всего приобрести маски во Фрунзенском районе города — здесь в четырех из пяти аптек их не было в продаже. Фармацевты сказали, что они закончились на прошлой неделе. Так как их нет и у поставщиков, то приобрести новые партии невозможно.
Но в других района города дела с масками обстояли лучше. Маски были в наличии в 28 аптеках из 56, которые удалось посетить. Средняя цена маски составляет 37,7 рубля.
Цена на нефть может снова упасть ниже нуля
На этот раз могут упасть цены на нефть Brent.
В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов
Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья".
В Коми малоимущим гражданам выделят землю для посадки картофеля
Данная инициатива введена для того, что семьи могли обеспечить себя урожаем на зиму.
Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение
84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей.