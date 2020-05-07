Представители Общественной палаты Саратова, управления торговли администрации города и администрации Фрунзенского района проверили наличие медицинских масок в городских аптеках.

Что показала проверка?

В результате проверки выяснилось, что сложнее всего приобрести маски во Фрунзенском районе города — здесь в четырех из пяти аптек их не было в продаже. Фармацевты сказали, что они закончились на прошлой неделе. Так как их нет и у поставщиков, то приобрести новые партии невозможно.

Но в других района города дела с масками обстояли лучше. Маски были в наличии в 28 аптеках из 56, которые удалось посетить. Средняя цена маски составляет 37,7 рубля.