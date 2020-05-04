В Великобритании 22-летний житель Галифакса избил свою девушку из-за того, что почувствовал запах жареного бекона. Инцидент произошел, когда его вторая половинка пришла из закусочной, в которой она работает.

Вегетарианца так взбесило то, что от его девушки пахнет беконом, что он стал ее избивать, сообщает "Правда.Ру".

Стоит отметить, что молодой человек с 2015 года заставлял девушку ограничивать себя в употреблении мяса, но она не хотела становиться вегетарианкой.