В Великобритании 22-летний житель Галифакса избил свою девушку из-за того, что почувствовал запах жареного бекона. Инцидент произошел, когда его вторая половинка пришла из закусочной, в которой она работает.
Вегетарианца так взбесило то, что от его девушки пахнет беконом, что он стал ее избивать, сообщает "Правда.Ру".
Стоит отметить, что молодой человек с 2015 года заставлял девушку ограничивать себя в употреблении мяса, но она не хотела становиться вегетарианкой.
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