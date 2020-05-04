Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.05.2020 : 72,7263
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.05.2020 : 79,1189
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Опубликована вчера в 23:26

Вегетарианец избил свою девушку из-за запаха бекона

В Великобритании 22-летний житель Галифакса избил свою девушку из-за того, что почувствовал запах жареного бекона. Инцидент произошел, когда его вторая половинка пришла из закусочной, в которой она работает.

Вегетарианца так взбесило то, что от его девушки пахнет беконом, что он стал ее избивать, сообщает "Правда.Ру".

Стоит отметить, что молодой человек с 2015 года заставлял девушку ограничивать себя в употреблении мяса, но она не хотела становиться вегетарианкой.

Мир

Цена на нефть может снова упасть ниже нуля

Цена на нефть может снова упасть ниже нуля

На этот раз могут упасть цены на нефть Brent.

Читать полностью
В Греции предлагают ввести

В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья".

Читать полностью

Общество

В Коми малоимущим гражданам выделят землю для посадки картофеля

В Коми малоимущим гражданам выделят землю для посадки картофеля

Данная инициатива введена для того, что семьи могли обеспечить себя урожаем на зиму.

Читать полностью
Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение

Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение

84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей.

Читать полностью

Новости