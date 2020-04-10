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Сотрудник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион рублей

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Сотрудник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион рублей
  • сегодня в 2:29

Сотрудник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион рублей

Жителя Амурской области подозревают в краже драгоценных металлов с предприятия, сотрудником которого он являлся. Как сообщает "Правда.Ру", мужчина регулярно выносил золотодобывающего предприятия жидкий товарный регенерат, в которое содержались драгоценные металлы.

Преступника задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

Сумма ущерба предприятия составила более одного миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд.

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