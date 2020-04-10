Жителя Амурской области подозревают в краже драгоценных металлов с предприятия, сотрудником которого он являлся. Как сообщает "Правда.Ру", мужчина регулярно выносил золотодобывающего предприятия жидкий товарный регенерат, в которое содержались драгоценные металлы.
Преступника задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.
Сумма ущерба предприятия составила более одного миллиона рублей.
Уголовное дело передано в суд.
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