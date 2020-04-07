В 30 российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московской области, уже разрешено проводить ремонт автомобилей во время режима самоизоляции. В 20 регионах, в том числе и в Подмосковье, будет разрешена продажа автозапчастей, которые могут рассматриваться как товары первой необходимости.
Как сообщает "Правда.Ру", ранее с данной инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве отметили, что ремонт транспортных средств нужен автомобилям "скорой помощи", МЧС, а также машинам, на которых доставляют продукты питания и лекарства.
В Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской областях разрешена также продажа автомобилей.
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