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В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина

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В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина
  • вчера в 23:50

В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина

В 30 российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московской области, уже разрешено проводить ремонт автомобилей во время режима самоизоляции. В 20 регионах, в том числе и в Подмосковье, будет разрешена продажа автозапчастей, которые могут рассматриваться как товары первой необходимости.

Как сообщает "Правда.Ру", ранее с данной инициативой выступил Минпромторг. В ведомстве отметили, что ремонт транспортных средств нужен автомобилям "скорой помощи", МЧС, а также машинам, на которых доставляют продукты питания и лекарства.

В Тамбовской, Тюменской, Амурской и Оренбургской областях разрешена также продажа автомобилей.

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