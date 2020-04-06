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В Токио не будут ограничивать перемещения граждан в ходе ЧС

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В Токио не будут ограничивать перемещения граждан в ходе ЧС
  • вчера в 23:45

В Токио не будут ограничивать перемещения граждан в ходе ЧС

Власти Японии не собираются вводить ограничения на передвижение граждан, несмотря на режим ЧС, который планируется ввести в стране с 7 апреля. Ранее об этом решении заявил японский премьер Синдзо Абэ.

Губернатора столичной префеткуры Юрико Коикэ заявила, что, несмотря на введение режима ЧС, граждане свободно смогут перемещаться по городу, никаких ограничений или запретов на передвижение по Токио предприниматься не будет.

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