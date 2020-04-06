Власти Японии не собираются вводить ограничения на передвижение граждан, несмотря на режим ЧС, который планируется ввести в стране с 7 апреля. Ранее об этом решении заявил японский премьер Синдзо Абэ.
Губернатора столичной префеткуры Юрико Коикэ заявила, что, несмотря на введение режима ЧС, граждане свободно смогут перемещаться по городу, никаких ограничений или запретов на передвижение по Токио предприниматься не будет.
В Белоруссии запретили экспорт чеснока и гречки
Запрет на экспорт данных товаров будет действовать три месяца.
США предложили сформировать в Венесуэле временное правительство
Власти США предложили свой план по урегулированию политического кризиса в Венесуэле
Осташко рассказал о важности фильма "Шугалей"
Политолог и видеоблогер Руслан Осташко опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост, посвященный фильму "Шугалей", в котором рассказывается о российских ученых Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, оказавшихся в плену у ливийских террористов.
В Москве кафе и магазины, не закрывшиеся на время карантина, оштрафуют
Владельцев магазинов, кафе, ресторанов и других юридических лиц, которые не закрылись на карантин, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.