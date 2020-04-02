В Москве кафе и магазины, не закрывшиеся на время карантина, оштрафуют

Владельцев магазинов, кафе, ресторанов и других юридических лиц, которые не закрылись на карантин, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Как сообщает "Правда.Ру", административный штраф для должностных лиц составляет от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — 200-300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что штрафы будут применять в том случае, если в действиях виновного нет уголовно наказуемого деяния, иначе наказание будет более суровым.

В рамках борьбы с COVID-19 все розничные магазины в Москве (кроме продуктовых и аптек) были закрыты. Также до 5 апреля в столице не будут работать рестораны и кафе. Запрет не распространяется на столовые, буфеты и кафе, в которых питаются сотрудники организаций.