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В Белоруссии запретили экспорт чеснока и гречки

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В Белоруссии запретили экспорт чеснока и гречки
  • вчера в 23:55

В Белоруссии запретили экспорт чеснока и гречки

В Белоруссии запретили вывозить из страны гречу, чеснок и лук. Как сообщает "Правда.Ру", данный запрет будет действовать три месяца.

"Устанавливается временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения", — сообщается на сайте правительства Белоруссии.

Кроме того, запрещена переработка данных продуктов за пределами страны.

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