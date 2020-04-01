В Белоруссии запретили экспорт чеснока и гречки

В Белоруссии запретили вывозить из страны гречу, чеснок и лук. Как сообщает "Правда.Ру", данный запрет будет действовать три месяца.

"Устанавливается временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения", — сообщается на сайте правительства Белоруссии.

Кроме того, запрещена переработка данных продуктов за пределами страны.