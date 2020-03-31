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США предложили сформировать в Венесуэле временное правительство

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  • вчера в 23:12

США предложили сформировать в Венесуэле временное правительство

Власти США предложили свой план по урегулированию политического кризиса в Венесуэле, сообщает "Правда.Ру".

Его суть заключается в создании в Венесуэле временного правительства, в состав которого войдут представители оппозиции.

"Сегодня мы предлагаем новый механизм, путь к демократии, который поможет урегулировать кризис в Венесуэле", — заявил 31 марта Майк Помпео.

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