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Жителей поселка под Астраханью массово проверяют на COVID-19

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Жителей поселка под Астраханью массово проверяют на COVID-19
  • сегодня в 0:07

Жителей поселка под Астраханью массово проверяют на COVID-19

Жителей села Тальниковый Красноярского района (Астраханская область) проверяют на коронавирус.

Как сообщает "Правда.Ру", трое человек из одной семьи были госпитализированы с коронавирусом. Супруги вернулись из Турции, вернулись домой на такси из аэропорта Грозного. Мужчина на отдыхе заразидся коронавирусом, а от него заразились ребенок и пожилой человек.

В настоящее время все они проходят находятся на лечении в областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги.

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