Жителей села Тальниковый Красноярского района (Астраханская область) проверяют на коронавирус.

Как сообщает "Правда.Ру", трое человек из одной семьи были госпитализированы с коронавирусом. Супруги вернулись из Турции, вернулись домой на такси из аэропорта Грозного. Мужчина на отдыхе заразидся коронавирусом, а от него заразились ребенок и пожилой человек.

В настоящее время все они проходят находятся на лечении в областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги.