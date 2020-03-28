Жителей села Тальниковый Красноярского района (Астраханская область) проверяют на коронавирус.
Как сообщает "Правда.Ру", трое человек из одной семьи были госпитализированы с коронавирусом. Супруги вернулись из Турции, вернулись домой на такси из аэропорта Грозного. Мужчина на отдыхе заразидся коронавирусом, а от него заразились ребенок и пожилой человек.
В настоящее время все они проходят находятся на лечении в областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги.
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