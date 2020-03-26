Для граждан Украины, которые нарушают карантинный режим, введены штрафы.

Как сообщает "Правда.Ру", с момента введения особого режима в стране сотрудники полиции составили 2412 административных протоколов.

Сообщается, что чаще всего карантин нарушают жители Днепропетровской области.

Кроме того, было выявлено много нарушений в Киеве и Донецкой области.