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Около 2500 граждан Украины нарушили правила карантина

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  • вчера в 23:18

Около 2500 граждан Украины нарушили правила карантина

Для граждан Украины, которые нарушают карантинный режим, введены штрафы.

Как сообщает "Правда.Ру", с момента введения особого режима в стране сотрудники полиции составили 2412 административных протоколов.

Сообщается, что чаще всего карантин нарушают жители Днепропетровской области.

Кроме того, было выявлено много нарушений в Киеве и Донецкой области.

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