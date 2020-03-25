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В Хорватии выросло число зараженных коронавирусом

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В Хорватии выросло число зараженных коронавирусом
  • 25.03.2020 в 20:55

В Хорватии выросло число зараженных коронавирусом

25 марта в Хорватии коронавирус был выявлен еще у 36 человек. В общей сложности в стране насчитывается 418 зараженных.

Как сообщает "Правда.Ру", 10 пациентов подключены в аппаратам ИВЛ.

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош в ходе пресс-конференции Национального штаба спасения заявил, что собирается посетить Осиек, так как там резко возросло число зараженных.

В Хорватии приняты строгие меры карантина, передвижение между городам закрыто.

Власти предпринимают все, что нужно для предотвращения распространения инфекции.

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