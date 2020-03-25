25 марта в Хорватии коронавирус был выявлен еще у 36 человек. В общей сложности в стране насчитывается 418 зараженных.
Как сообщает "Правда.Ру", 10 пациентов подключены в аппаратам ИВЛ.
Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош в ходе пресс-конференции Национального штаба спасения заявил, что собирается посетить Осиек, так как там резко возросло число зараженных.
В Хорватии приняты строгие меры карантина, передвижение между городам закрыто.
Власти предпринимают все, что нужно для предотвращения распространения инфекции.
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