В США ждут ухудшения ситуации, связанные с коронавирусом. Главный санитарный врач Джером Адамс заявил, что на этой неделе в стране могут возникнуть новые случаи заболевания коронавирусом.

"Я хочу, чтобы американцы осознали, что на этой неделе ситуация может ухудшиться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не выходили из дома", — напомнил Адамс.

Он отметил, что молодое поколение не обращает внимание на предупреждения и постоянно нарушают режим самоизоляции.