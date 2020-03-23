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В США прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом

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В США прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом
  • сегодня в 23:07

В США прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом

В США ждут ухудшения ситуации, связанные с коронавирусом. Главный санитарный врач Джером Адамс заявил, что на этой неделе в стране могут возникнуть новые случаи заболевания коронавирусом.

"Я хочу, чтобы американцы осознали, что на этой неделе ситуация может ухудшиться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не выходили из дома", — напомнил Адамс.

Он отметил, что молодое поколение не обращает внимание на предупреждения и постоянно нарушают режим самоизоляции.

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