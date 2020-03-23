В США ждут ухудшения ситуации, связанные с коронавирусом. Главный санитарный врач Джером Адамс заявил, что на этой неделе в стране могут возникнуть новые случаи заболевания коронавирусом.
"Я хочу, чтобы американцы осознали, что на этой неделе ситуация может ухудшиться. Коронавирус распространяется, поэтому мы хотим, чтобы люди не выходили из дома", — напомнил Адамс.
Он отметил, что молодое поколение не обращает внимание на предупреждения и постоянно нарушают режим самоизоляции.
Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев
Дональд Трамп в ходе праймериз в разных штатах США набрал более 1276 голосов.
Армения и Россия на две недели приостановили авиасообщение
Такое решение приняли премьер-министры стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян.
ISBC защищает права на товарный знак и патент
Группа Компаний ISBC, ведущий российский производитель бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования, защищает свои права на товарный знак и патент.
Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"
Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".