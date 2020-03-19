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В Москве у вокзала задержали жителя Ртищева за незаконную продажу масок

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  • сегодня в 22:56

В Москве у вокзала задержали жителя Ртищева за незаконную продажу масок

На Ленинградском вокзале в Москве полицейские задержали жителя Ртищева, который незаконно торговал медицинскими масками.

"Мужчина 2001 года рождения занимался незаконной продаже медицинских масок. Он продавал их на выходе со станции метро "Комсомольская". У него было изъято 50 масок", — сообщает "Правда.Ру".

На него составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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