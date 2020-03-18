Дональд Трамп в ходе праймериз в разных штатах США набрал более 1276 голосов. Этого достаточно, чтобы выдвигаться от Республиканской партии, сообщает "Правда.Ру".
Стоит отметить, что необходимое количество голосов действующий Трамп набрал на два месяца раньше, чем на выборах в 2016 году.
"Люди, которые стоят позади меня, помогли мне преодолеть барьер", — приводит слова цитирует Трампа ТАСС.
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