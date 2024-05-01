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Почти 300 тысяч украинцев остались без пенсии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:50

Почти 300 тысяч украинцев остались без пенсии

Пенсионный фонд страны (ПФУ) сообщил, что почти 300 тысяч внутренних переселенцев лишились права получать пенсии. Представители ведомства пояснили, почему Киев решил принять такое решение.

- Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию, - говорится в заявлении. - Лица, которым прекращена выплата пенсии - 299,4 тысячи человек.

При этом тем, кто прошел идентификацию, выплаты подтвердили. Количество таких переселенцев составило 228,4 тысячи человек. Проблема возникла из-за того, что людям теперь надо самостоятельно подавать заявление, банк полностью переложил эту ответственность на получателей пенсий.

- Мама прошла идентификацию в кассе банка в феврале, позвонили в ПФУ, где сказали, что "Ощадбанк" перестал предоставлять информацию об идентификации, и ничего не отображается, - сообщила одна их жительниц Украины. - Только личное обращение в ПФУ, где нужно выстоять в очереди несколько часов 80-летнему пенсионеру.

Безусловно, есть вариант пройти идентификацию по видеосвязи, но на сайте эта функция работает с перебоями.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Vavaniada (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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