Пенсионный фонд страны (ПФУ) сообщил, что почти 300 тысяч внутренних переселенцев лишились права получать пенсии. Представители ведомства пояснили, почему Киев решил принять такое решение.

- Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию, - говорится в заявлении. - Лица, которым прекращена выплата пенсии - 299,4 тысячи человек.

При этом тем, кто прошел идентификацию, выплаты подтвердили. Количество таких переселенцев составило 228,4 тысячи человек. Проблема возникла из-за того, что людям теперь надо самостоятельно подавать заявление, банк полностью переложил эту ответственность на получателей пенсий.

- Мама прошла идентификацию в кассе банка в феврале, позвонили в ПФУ, где сказали, что "Ощадбанк" перестал предоставлять информацию об идентификации, и ничего не отображается, - сообщила одна их жительниц Украины. - Только личное обращение в ПФУ, где нужно выстоять в очереди несколько часов 80-летнему пенсионеру.

Безусловно, есть вариант пройти идентификацию по видеосвязи, но на сайте эта функция работает с перебоями.

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