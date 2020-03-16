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Армения и Россия на две недели приостановили авиасообщение

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Армения и Россия на две недели приостановили авиасообщение
  • вчера в 23:50

Армения и Россия на две недели приостановили авиасообщение

Авиасообщение между Россией и Арменией временно приостановлено, сообщает "Правда.Ру".

Такое решение приняли премьер-министры стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян.

Стоит отметить, что при этом объем грузоперевозок будет сохранен, а у граждан будет возможность вернуться на родину.

В Армении с 16 марта также введели режим ЧП, который будет действовать в течение месяца.

Напомним, что в настоящее время в республике зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, в России — 93.

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