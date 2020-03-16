Авиасообщение между Россией и Арменией временно приостановлено, сообщает "Правда.Ру".
Такое решение приняли премьер-министры стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян.
Стоит отметить, что при этом объем грузоперевозок будет сохранен, а у граждан будет возможность вернуться на родину.
В Армении с 16 марта также введели режим ЧП, который будет действовать в течение месяца.
Напомним, что в настоящее время в республике зарегистрировано 30 случаев заболевания коронавирусом, в России — 93.
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