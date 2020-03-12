Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.03.2020 : 71,472
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.03.2020 : 81,0207

В подмосковном детском саду воспитательница избила четырехлетнюю девочку

  1. Главная
  2. Происшествия
В подмосковном детском саду воспитательница избила четырехлетнюю девочку
  • сегодня в 22:32

В подмосковном детском саду воспитательница избила четырехлетнюю девочку

В Одинцове проводится проверка в отношении воспитательницы детского сада, которую подозревают в избиении четырехлетней девочки.

Как сообщает "Правда.Ру", родители обнаружили на теле ребенка ссадины и царапины.

Девочка рассказала, что воспитательница наказала ее за то, что она не хотела ложиться спать. По словам ребенка, она силой потащила ее в кровать, таскала ее из стороны в сторону, а потом ударила.

Родители ребенка написали заявление в полицию.

Пока девочка находится дома, идти в детский сад она отказывается.

Проводится проверка. Администрация детского сада предложила родителям перевести девочку в другую группу.

Мир

Белоруссия будет закупать нефть за пределами России

Белоруссия будет закупать нефть за пределами России

Белоруссия планирует закупать два танкера нефти в месяц.

Читать полностью
В Азербайджане в рамках Дней Ростовской области прошел бизнес-форум

В Азербайджане в рамках Дней Ростовской области прошел бизнес-форум

В Азербайджан с официальным визитом прибыла делегация из Ростовской области во главе с губернатором края Василием Голубевым. Эта поездка была запланирована в рамках празднования Дней Ростовской области в республике.

Читать полностью

Общество

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"

Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".

Читать полностью
В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Донском крае планомерно решается вопрос с проблемными домами. Губернатор края Василий Голубев на днях лично вручил ключи от 77 квартир новым жильцам ЖК "Европейский".

Читать полностью

Новости