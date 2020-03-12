В Одинцове проводится проверка в отношении воспитательницы детского сада, которую подозревают в избиении четырехлетней девочки.
Как сообщает "Правда.Ру", родители обнаружили на теле ребенка ссадины и царапины.
Девочка рассказала, что воспитательница наказала ее за то, что она не хотела ложиться спать. По словам ребенка, она силой потащила ее в кровать, таскала ее из стороны в сторону, а потом ударила.
Родители ребенка написали заявление в полицию.
Пока девочка находится дома, идти в детский сад она отказывается.
Проводится проверка. Администрация детского сада предложила родителям перевести девочку в другую группу.
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