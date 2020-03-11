Белоруссия планирует закупать два танкера нефти в месяц. Но нефть ей будет поставлять не Россия, заявил премьер Сергей Румас, сообщает "Правда.Ру".

"Белоруссия решила, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся ли мы с Россией или нет", — заявил Румас.

Также он подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии рассматривается вопрос о закупке и об объемах альтернативной нефти. Это обусловлено экономической безопасностью.