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Белоруссия будет закупать нефть за пределами России

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Белоруссия будет закупать нефть за пределами России
  • сегодня в 21:11

Белоруссия будет закупать нефть за пределами России

Белоруссия планирует закупать два танкера нефти в месяц. Но нефть ей будет поставлять не Россия, заявил премьер Сергей Румас, сообщает "Правда.Ру".

"Белоруссия решила, что всё равно минимум по одному танкеру на каждый завод (Мозырский и Новополоцкий НПЗ) в месяц мы будем брать, вне зависимости от того, договоримся ли мы с Россией или нет", — заявил Румас.

Также он подчеркнул, что в настоящее время в Белоруссии рассматривается вопрос о закупке и об объемах альтернативной нефти. Это обусловлено экономической безопасностью.

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