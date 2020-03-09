В Якутске обнаружили контейнер с десятками трупов кошек и собак

В Якутске зоозащитники нашли несколько десятков трупов кошек и собак.

В пресс-службе республиканского департамента ветеринарии сообщили, что было решено подвергнуть эвтаназии 72 животных, которые содержались в пункте передержки. Все они контактировали с собакой, зараженной бешенством, сообщает "Правда.Ру".

Мэр города Сардана Авксентьева отметила, что такого распоряжения она не давала.

В настоящее время информация передана сотрудникам полиции, которые дадут правовую оценку произошедшего. Прокурор Якутска поставлен в известность.