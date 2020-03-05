55-летний житель Астрахани убил свою 88-летнюю мать. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает "Правда.Ру", ходе следствия было установлено, что вечером 24 ноября 2019 года мужчина обратился в полицию и сообщил, что обнаружил в квартире тело своей матери. Следователи обнаружили на теле женщины признаки насильственной смерти. Главным подозреваемым стал ее сын.
У мужчины произошел конфликт с матерью, после чего он несколько раз ударил ее по голове ходунками. Пожилая женщина скончалась на месте.
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