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В Белоруссии под наблюдением врачей находятся около 14,5 тысячи человек

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В Белоруссии под наблюдением врачей находятся около 14,5 тысячи человек
  • сегодня в 21:39

В Белоруссии под наблюдением врачей находятся около 14,5 тысячи человек

В Белоруссии под наблюдением врачей находятся 14500 человек. Все пациенты ранее контактировали с шестерыми зараженными коронавирусом гражданами, сообщает "Правда.Ру".

У каждого находящегося под наблюдением пациента взяли анализы на коронавирус.

"Медики наблюдают за состоянием здоровья 14,5 тыс. человек — людей, которые ранее находились в окружении, или пересекали границу, или были в странах, в которых наблюдается эпидемия коронавируса", — сообщила главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова.

Стоит напомнить, что в настоящее время в Белоруссии официально подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.

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