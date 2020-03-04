В Белоруссии под наблюдением врачей находятся 14500 человек. Все пациенты ранее контактировали с шестерыми зараженными коронавирусом гражданами, сообщает "Правда.Ру".
У каждого находящегося под наблюдением пациента взяли анализы на коронавирус.
"Медики наблюдают за состоянием здоровья 14,5 тыс. человек — людей, которые ранее находились в окружении, или пересекали границу, или были в странах, в которых наблюдается эпидемия коронавируса", — сообщила главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова.
Стоит напомнить, что в настоящее время в Белоруссии официально подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.
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