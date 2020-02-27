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В Бенгази пройдет масштабное шествие против турецкого вмешательства

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В Бенгази пройдет масштабное шествие против турецкого вмешательства
  • NewsInfo
  • сегодня в 19:44

В Бенгази пройдет масштабное шествие против турецкого вмешательства

Уже завтра, 28 февраля, на территории Бенгази состоится массовое шествие, в котором примут участие неравнодушные жители города. Они выступят против терроризма и вмешательства Турции в конфликт в ливийском государстве.

Представитель ЛНА (Ливийской национальной армии) Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции сказал, что турецкие наемники разрушают страну, бьют по территориальной и государственной целостности. Он также отметил, что ливийцы не позволят террористам закончить начатое.

Спикер ЛНА подчеркнул, что граждане должны собраться и все вместе выступить против турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который занимается финансированием боевиков т. н. ПНС (Правительство национального согласия), подконтрольного Файезу Сарраджу.

"Нет Эрдогану. Нет терроризму!" — объявил Ахмад Мисмари.

Напомним, что в Триполи объявлен режим прекращения огня. Несмотря на это, Ливийская национальная армия продолжает следить за ситуацией в городе, поскольку ожидает от т. н. ПНС новых провокаций. ЛНА надеется, что вскоре ООН обратит внимание и прокомментирует нарушение режима тишины со стороны Правительства национального согласия.

Стоит отметить, что это не первый митинг в Бенгази. В феврале этого года граждане уже выходили на масштабную акцию против турецкого вмешательства. В акции приняли участие более двухсот тысяч граждан. На данный момент на территории североафриканского государства несколько тысяч солдат Турции.

С начала года турки доставили в Ливию около пяти тысяч тонн военных грузов. Дисбаланс в Ливии происходит из-за серьезного вмешательства Анкары. Исходя из последнихданных, в ливийском государстве на стороне Правительства национального согласия воюет более семи тысяч террористов из САР.

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