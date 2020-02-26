Дональду Трампу приходится продлевать и вводить в отношении России новые санкции. Это связано с предстоящими выборами президента в США, сообщает "Правда.Ру".

Такое мнение озвучил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя решение Трампа продлить санкции против России еще на один год.

"Трамп вынужден всем доказывать, что он святее, чем Римский Папа в отношении России, что он ввел санкций больше, чем Барак Обама и предыдущие президенты вместе взятые. Именно этим он и занимается. Поэтому, я считаю, это скорее предвыборный жест и ничего более", — отметил эксперт.

Рогулев также отметил, что американцы уже сами не знают, сколько санкций они ввели против России. Стоит отметить, что США от введения этих санкций ничего не получили. В настоящее время санкции "не более чем формальность", ничего нового это не принесет.