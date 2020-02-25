Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2020 : 64,3008
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2020 : 69,4191

В США говорящий попугай спас хозяев от пожара

  1. Главная
  2. Происшествия
В США говорящий попугай спас хозяев от пожара
  • сегодня в 21:48

В США говорящий попугай спас хозяев от пожара

Семья из США благодарна своему попугаю за то, что он спас их от гибели при пожаре, сообщает "Правда.Ру".

Пожилая пара, 63-летняя Барбара Кляйн, ее 61-летний супруг Ларри и их маленькая внучка Кейтлин проснулись от громских криков попугая Луи.

"Огонь! Огонь!" — кричал он.

"Когда мы проснулись, то увидели, что в доме пожар. Если бы не Луи, мы бы все могли погибнуть", — рассказала Барбара.

Стоит отметить, что ранее, по словам хозяйки, попугай никогда не произносил слова "огонь".

К сожалению, попугая и четырех щенков не смогли спасти — хозяин дома не смог их вытащить из-за полученных травм. Он был доставлен в больницу с ожогами лица и легких.

Отзывчивые соседи собрали для погорельцев предметы первой необходимости, а также подарили им попугая, которого назвали Луи-младший.

Мир

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС

В Ливии нарушен режим прекращения огня. Местные жители рассказали о провокациях со стороны банд﻿формирований, подконтрольных т. н. Правительству национального согласия (ПНС), возглавляемому Файезом Сарраджем.

Читать полностью
Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии

Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии

По данным переписи 2019 года в Белоруссии проживает более 9,4 млн человек.

Читать полностью

Общество

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"

Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".

Читать полностью
В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Донском крае планомерно решается вопрос с проблемными домами. Губернатор края Василий Голубев на днях лично вручил ключи от 77 квартир новым жильцам ЖК "Европейский".

Читать полностью

Новости