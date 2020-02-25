Семья из США благодарна своему попугаю за то, что он спас их от гибели при пожаре, сообщает "Правда.Ру".

Пожилая пара, 63-летняя Барбара Кляйн, ее 61-летний супруг Ларри и их маленькая внучка Кейтлин проснулись от громских криков попугая Луи.

"Огонь! Огонь!" — кричал он.

"Когда мы проснулись, то увидели, что в доме пожар. Если бы не Луи, мы бы все могли погибнуть", — рассказала Барбара.

Стоит отметить, что ранее, по словам хозяйки, попугай никогда не произносил слова "огонь".

К сожалению, попугая и четырех щенков не смогли спасти — хозяин дома не смог их вытащить из-за полученных травм. Он был доставлен в больницу с ожогами лица и легких.

Отзывчивые соседи собрали для погорельцев предметы первой необходимости, а также подарили им попугая, которого назвали Луи-младший.