По данным переписи 2019 года в Белоруссии проживает более 9,4 млн человек.

Согласно статистике, численность населения уменьшилась на 41 тысячу человек, сообщает "Правда.Ру".

Самым крупным по численности населения городом Белоруссии является Минск — здесь проживает более 2 млн человек.