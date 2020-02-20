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Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии

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Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии
  • вчера в 23:49

Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии

По данным переписи 2019 года в Белоруссии проживает более 9,4 млн человек.

Согласно статистике, численность населения уменьшилась на 41 тысячу человек, сообщает "Правда.Ру".

Самым крупным по численности населения городом Белоруссии является Минск — здесь проживает более 2 млн человек.

"Во время переписи у нас были четыре Аллы Борисовны Пугачёвы, большое количество человек старше 120 лет. Все этие случаи были перепроверены. Оказалось, что люди неправильно указывали год рождения. Все повторы и ошибки были исключены", — сообщили в Белстате.

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