По данным переписи 2019 года в Белоруссии проживает более 9,4 млн человек.
Согласно статистике, численность населения уменьшилась на 41 тысячу человек, сообщает "Правда.Ру".
Самым крупным по численности населения городом Белоруссии является Минск — здесь проживает более 2 млн человек.
"Во время переписи у нас были четыре Аллы Борисовны Пугачёвы, большое количество человек старше 120 лет. Все этие случаи были перепроверены. Оказалось, что люди неправильно указывали год рождения. Все повторы и ошибки были исключены", — сообщили в Белстате.
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