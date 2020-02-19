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В Иркутской области пенсионерка отморозила руки в собственном доме

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В Иркутской области пенсионерка отморозила руки в собственном доме
  • сегодня в 22:30

В Иркутской области пенсионерка отморозила руки в собственном доме

В Иркутской области пенсионерка из города Шелехова обморозила руки в собственном доме. Об этом стало известно сотрудникам почтового отделения, так как женщина должна была прийти получать пенсию, но в день выплаты не явилась.

Сотрудники заволновались. Оказалось, что пенсионерка обморозила руки, так как у ее доме не работает печка, а обогреватель сломался.

Как сообщает "Правда.Ру", сотрудница почты, Анна Томшина, пришла к женщине домой, но ей никто не открыл дверь. Тогда она вызвала полицию. Пенсионерку доставили в больницу.

Мэр Шелехова Сергей Липин на своей страницу в соцсети опубликовал сообщение о спасении пожилой женщины.

"В настоящее время Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне Томшиной удалось спасти жизнь человеку", — написал он.

Также Липин призвал всех жителей быть внимательнее друг к другу и помогать тем, кто попал в беду. Он добавил, что данная ситуация находится у него на контроле.

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