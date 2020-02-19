В Иркутской области пенсионерка из города Шелехова обморозила руки в собственном доме. Об этом стало известно сотрудникам почтового отделения, так как женщина должна была прийти получать пенсию, но в день выплаты не явилась.
Сотрудники заволновались. Оказалось, что пенсионерка обморозила руки, так как у ее доме не работает печка, а обогреватель сломался.
Как сообщает "Правда.Ру", сотрудница почты, Анна Томшина, пришла к женщине домой, но ей никто не открыл дверь. Тогда она вызвала полицию. Пенсионерку доставили в больницу.
Мэр Шелехова Сергей Липин на своей страницу в соцсети опубликовал сообщение о спасении пожилой женщины.
"В настоящее время Мая Ивановна находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Благодаря Анне Томшиной удалось спасти жизнь человеку", — написал он.
Также Липин призвал всех жителей быть внимательнее друг к другу и помогать тем, кто попал в беду. Он добавил, что данная ситуация находится у него на контроле.
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