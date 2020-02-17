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Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"

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Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён
  • сегодня в 23:14

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"

Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".

Он заявил, что не собирается извиняться за свое высказывание, но он решил все же пояснить свою мысль. Смирнов сравнил женщин с автомобилями, сообщает "Правда.Ру".

"Когда мужчина приобретает автомобиль, то сразу торопится его зарегистрировать. Когда мужчина покупает квартиру, то тоже быстро ее регистрирует. А вот брак он почему-то не спешит регистрировать. Брак считается чем-то третьестепенным, что ставит женщину в это ужасное положение", — пояснил священнослужитель.

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