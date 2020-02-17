Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".

Он заявил, что не собирается извиняться за свое высказывание, но он решил все же пояснить свою мысль. Смирнов сравнил женщин с автомобилями, сообщает "Правда.Ру".