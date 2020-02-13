Новым министром финансов Британии стал Риши Сунак, сообщает "Правда.Ру".
До этого он был заместителем главы ведомства.
Ранее пост министра финансов занимал Саджид Джавид. Он подал в отставку.
В настоящее время состав правительства еще находится на стадии обновления.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в правительстве будут перестановки. Это связано с тем, что Британия вышла из ЕС.
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