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Новым министром финансов Британии стал Риши Сунак

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Новым министром финансов Британии стал Риши Сунак
  • вчера в 23:45

Новым министром финансов Британии стал Риши Сунак

Новым министром финансов Британии стал Риши Сунак, сообщает "Правда.Ру".

До этого он был заместителем главы ведомства.
Ранее пост министра финансов занимал Саджид Джавид. Он подал в отставку.

В настоящее время состав правительства еще находится на стадии обновления.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в правительстве будут перестановки. Это связано с тем, что Британия вышла из ЕС.

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