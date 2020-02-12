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Ураган "Сабина" затопил улицы Гамбурга

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Ураган
  • сегодня в 22:11

Ураган "Сабина" затопил улицы Гамбурга

Над Германией пронесся ураган "Сабина", что привело к затоплению городских улиц.

Так, в Гамбурге жителям сложно ездить по дорогам. Уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.

Порывы шквалистого ветра достигают 100 километров в час.

По прогнозам синоптиков, Британию может настигнуть шторм. Синоптики предупреждают, что погода может ухудшиться к выходным, сообщает "Правда.Ру".

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