Над Германией пронесся ураган "Сабина", что привело к затоплению городских улиц.

Так, в Гамбурге жителям сложно ездить по дорогам. Уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.

Порывы шквалистого ветра достигают 100 километров в час.

По прогнозам синоптиков, Британию может настигнуть шторм. Синоптики предупреждают, что погода может ухудшиться к выходным, сообщает "Правда.Ру".