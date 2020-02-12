Над Германией пронесся ураган "Сабина", что привело к затоплению городских улиц.
Так, в Гамбурге жителям сложно ездить по дорогам. Уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.
Порывы шквалистого ветра достигают 100 километров в час.
По прогнозам синоптиков, Британию может настигнуть шторм. Синоптики предупреждают, что погода может ухудшиться к выходным, сообщает "Правда.Ру".
В США планируют ужесточить правила выдачи виз
Согласно 14-й поправке Конституции США, рожденным на территории США гарантируется гражданство.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу.
В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье
В Донском крае планомерно решается вопрос с проблемными домами. Губернатор края Василий Голубев на днях лично вручил ключи от 77 квартир новым жильцам ЖК "Европейский".
Путин поручил выделить средства на ремонт дорого в Крыму
Для реализации этой цели из средств федерального бюджета будут выделены дополнительные средства.