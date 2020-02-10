Поезд №773 "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, по техническим причинам вынужден был остановиться на станции Решетниково Октябрьской железной дороги.
За пассажирами в 21:24 по московскому времени направили электропоезд "Ласточка".
На Ленинградский вокзал он прибыл в 22:20.
Пассажиры "Сапсана" получат компенсацию за доставленные неудобства.
В США планируют ужесточить правила выдачи виз
Согласно 14-й поправке Конституции США, рожденным на территории США гарантируется гражданство.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от финансовых привилегий, которые положены им по статусу.
Путин поручил выделить средства на ремонт дорого в Крыму
Для реализации этой цели из средств федерального бюджета будут выделены дополнительные средства.
Мужчина нашел в своем гараже амулет стоимостью 3 млн фунтов стерлингов
В Британии мужчина по имени Альфред Коррейа во время уборки в гараже нашел старинный амулет, которому около 5 тысяч лет.