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"Сапсан" из Петербурга в Москву остановили по техническим причинам

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  • вчера в 23:50

"Сапсан" из Петербурга в Москву остановили по техническим причинам

Поезд №773 "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, по техническим причинам вынужден был остановиться на станции Решетниково Октябрьской железной дороги.

За пассажирами в 21:24 по московскому времени направили электропоезд "Ласточка".

На Ленинградский вокзал он прибыл в 22:20.

Пассажиры "Сапсана" получат компенсацию за доставленные неудобства.

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